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Коммерсантъ FM
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Токио и Вашингтон «твердо настроены» укреплять военный альянс

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Гэн Накатани договорились продолжать сотрудничество двух стран в сфере безопасности для «укрепления стабильности и безопасности региона». Об этом минобороны Японии сообщило в заявлении по итогам переговоров глав военных ведомств двух стран 31 января.

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Гэн Накатани

Гэн Накатани

Фото: Anupam Nath / AP

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Фото: Chad J. McNeeley

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Гэн Накатани

Фото: Anupam Nath / AP

Пит Хегсет

Фото: Chad J. McNeeley

«Министры подтвердили, что твердо настроены продолжать продвигать инициативы по укреплению военного альянса, в том числе в вопросах модернизации системы командования и контроля и расширения присутствия двух стран на юго-западе Японии»,— говорится в заявлении японского минобороны.

В заявлении также подчеркивается, что коллеги «подчеркнули важность союза Японии и США на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности и подтвердили, что будут работать вместе для укрепления стабильности и безопасности региона».

Как сообщили в японском военном ведомстве, в разговоре Пит Хегсет и Гэн Накатани среди прочего подтвердили общую позицию в вопросе островов Сэнкаку (китайское название — Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. По словам американского и японского коллег, они подпадают под действие Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией.

Гряда островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море является предметом территориального спора между Японией и Китаем. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. Тогда же выяснилось, что архипелаг богат полезными ископаемыми и большими запасами природного газа. В Пекине и Тайване примерно с того же времени утверждают, что Токио удерживает территории незаконным путем. Богатые полезными ископаемыми острова там считают китайской территорией.

Подробнее о позиции Токио по вопросам безопасности в Азии и планах — в материале «Ъ» «Япония засмотрелась на НАТО».

Анастасия Домбицкая

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