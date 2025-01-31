Зарубежные СМИ: Как проходит обмен пленными между Израилем и «Хамасом»?

«Хамас» освободил восьмерых заложников в обмен на сотню заключенных-палестинцев. Среди пленных, которых боевики передали Красному Кресту, трое израильтян и пятеро тайцев. При этом очередной этап перемирия оказался под угрозой срыва. В Израиле раскритиковали то, как именно отпускали заложников и в каких условиях они содержатся. Из-за этого было отложено освобождение палестинцев. Пришлось вмешаться посредникам. Подробности в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Sawafta / Reuters Фото: Ali Sawafta / Reuters

Режим прекращения огня длится почти две недели. И кадры очередного освобождения заложников CNN называет едва ли не самыми шокирующими за все это время. В прямом эфире израильтяне могли видеть многотысячную толпу, которая собралась в центре Газы во время передачи пленных Красному Кресту. Через нее провели изможденную и напуганную девушку, люди вокруг толкали ее и выкрикивали оскорбления. «Хамас» явно хотел показать, что все еще силен, заключает телеканал. В Израиле отреагировали резко, потребовав гарантий от посредников — Катара, Египта и США, что такой инцидент не повторится, и отложив передачу палестинских заключенных.

В их числе, как пишет BBC, несколько женщин и детей. Самому младшему — 15 лет. Некоторые находились в тюрьме по относительно легким статьям, другие вовсе не были осуждены или им не были предъявлены официальные обвинения. Около 20 заключенных совершили тяжкие преступления: им не разрешили вернуться на палестинские земли и выслали в Египет или другие страны. BBC рассказывает историю мужчины, который находился за решеткой 22 года и теперь впервые в жизни увидел собственную дочь. Когда его арестовали, его жена была беременна. При этом мирные палестинцы испытывают смешанные чувства: израильские военные операции усиливаются в северной части Западного берега, а режим прекращения огня по-прежнему находится под угрозой.

Газета Haaretz тем временем увидела в очередном обмене повод раскритиковать премьера Биньямина Нетаньяху. Война, которая началась в 2023 году, стала самой продолжительной в истории Израиля. И теперь особенно заметно, что еврейское государство до сих пор не достигло заявленных целей — свержение «Хамаса» и освобождение заложников. Спустя почти 16 месяцев, говоря о том, что боевикам нужно сдержать толпу, обеспечить безопасность пленных, поддерживать закон, Нетаньяху фактически признает власть группировки в регионе, заключает газета.

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