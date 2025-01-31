Мэр Ижевска поручил начать ремонтировать ямы на дорогах в круглосуточном режиме

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поручил подрядчикам ускорить временный ремонт ям из-за резких перепадов температур. Он написал во «ВКонтакте», что необходимо уделить особенное внимание участкам, где давно не было ремонта — южная набережная, ул. Чугуевского, ул. Карла Маркса, ул. Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Эти объекты мы запланировали отремонтировать предстоящим летом. Пока принимаем временные меры, чтобы ликвидировать появляющиеся ямы»,— отметил мэр.

По его словам, помимо литого асфальта будет применяться холодный асфальтобетон. Технологию применяют на региональных трассах. Мэр отметил, что процесс подготовки такой асфальтовой смеси проще, а срок службы материалов аналогичный.

«В середине февраля в Ижевске будет запущен асфальтовый завод, что позволит увеличить объемы временного ремонта в 3-4 раза. Подрядчики приобрели дополнительные рециклеры для перевозки литого асфальта»,— добавил господин Чистяков.

Ремонт дорог выполняется сейчас преимущественно в ночное время, чтобы не образовывались пробки. Градоначальник дал поручение по возможности перейти в круглосуточный режим для устранения дорожных ям.