В Чувашии выделили 1 млрд рублей на развитие передовых технологий и импортозамещения

Правительство Чувашской Республики выделило дополнительный 1 млрд руб. для развития передовых технологий и импортозамещения в регионе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале правительства республики.

Решение о финансировании принято по распоряжению Главы республики Олега Николаева.

Средства направят на поддержку промышленных предприятий через региональный Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Планируется выделить льготные займы для внедрения высокотехнологичных решений, создания новых продуктов или организации импортозамещающих производств.

«Сегодня процентные ставки банков практически не позволяют реализовывать планы предприятий по обновлению техники и оборудования. В этих условиях предоставляемые республикой льготные займы под 3–5% годовых очень востребованы. Особенно это важно в рамках достижения целей технологического суверенитета»,— отметил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Влас Северин