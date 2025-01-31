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В зону спецоперации отправили более 8,8 тысячи кубанских казаков

В зону спецоперации в составе отряда специального назначения «Кубань» («Барс-16») отправили почти 100 казаков. Всего в СВО участвуют уже более 8,8 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Под руководством опытных командиров в центре “Кубань” они получили необходимые знания и навыки, которые помогут защищать интересы Родины и выполнять поставленные задачи»,— отметил замгубернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Госнаград удостоены более 1,6 тыс. казаков. Двум из них — Дмитрию Дарченко и Владимиру Гавриленко — посмертно присвоено звание Героя России. Более 1 тыс. представителей Кубанского казачьего войска стали обладателями войсковых, краевых, ведомственных наград, а также медалей Донецкой и Луганской народных республик.

Татьяна Ручкина

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