В зону спецоперации отправили более 8,8 тысячи кубанских казаков

В зону спецоперации в составе отряда специального назначения «Кубань» («Барс-16») отправили почти 100 казаков. Всего в СВО участвуют уже более 8,8 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Под руководством опытных командиров в центре “Кубань” они получили необходимые знания и навыки, которые помогут защищать интересы Родины и выполнять поставленные задачи»,— отметил замгубернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Госнаград удостоены более 1,6 тыс. казаков. Двум из них — Дмитрию Дарченко и Владимиру Гавриленко — посмертно присвоено звание Героя России. Более 1 тыс. представителей Кубанского казачьего войска стали обладателями войсковых, краевых, ведомственных наград, а также медалей Донецкой и Луганской народных республик.

Татьяна Ручкина