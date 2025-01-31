В честь ульяновского профессора назвали новый вид бабочек в горах Киргизии

Новый вид и род бабочек из семейства коконопрядов назван в честь доктора биологических наук, профессора Ульяновского государственного педуниверситета (УлГПУ) Вадима Золотухина (1967 – 2021). Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Неизвестная ранее бабочка была обнаружена учеными на Таласском горном хребте в Киргизии в 2024 году»,— говорится в сообщении.

Вадим Золотухин является признанным ученым в области энтомологии. Он также был первым энтомологом национального парка «Сенгилеевские горы». Его имя известно в мировом научном сообществе.

Работы ученого получили поддержку крупных грантов и программ стратегического развития. Наследие Вадима Золотухина включает 200 публикаций и 30 статей в высокорейтинговых научных журналах.

Георгий Портнов