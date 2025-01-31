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В Миассе подростков могут поставить на учет в ПДН за насилие над сверстницей

Сотрудники ОМВД России по Миассу установили обстоятельства съемки видео в поселке Ленинск (входит в Миасский городской округ), на котором подростки совершают действия сексуального характера в отношении сверстницы. Детей могут поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) и отправить в центр временного содержания, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СМИ, в начале января 12-летний мальчик и 13-летняя девочка избили сверстницу, после чего сняли, как подросток совершает с ней действия сексуального характера. Сообщается, что все участники событий имеют особенности развития, они учатся в школе по индивидуальным программам. Видео распространилось в чатах в мессенджерах, о нем стало известно жителям поселка.

На данный момент полицейские опросили всех участников инцидента, их законных представителей, сотрудников школы. Девочке окажут квалифицированную психологическую помощь в специализированном социальном центре.

Виталина Ярховска

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