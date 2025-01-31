В Переславле подсветили въездную стелу

В Переславле-Залесском установили архитектурно-художественную подсветку на въездной стеле. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въездная стела

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Въездная стела

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Архитектурная подсветка украсила стелу Переславля-Залесского. Въездные ворота в наш регион теперь выглядят еще более гостеприимно»,— написал он.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что подсветку также планируется сделать на въездных стелах в Ростовском районе.

Алла Чижова