В Ярославской области подсветят въездные стелы

В Ростовском районе Ярославской области установят подсветку на въездных знаках трассы М8, сообщил губернатор Михаил Евраев. Эти работы планируется завершить до начала летнего туристического сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор поручил главе округа Андрею Шатскому рассмотреть возможность подсветки стел на въезде в город и поселков Петровское и Семибратово. В дальнейшем подсветку планируют распространить на другие населенные пункты региона.

«В Ярославской области много въездных стел, в том числе на федеральных трассах. Некоторые из них требуют замены, поскольку устарели, а некоторые находятся в хорошем состоянии, но не подсвечены. Будем постепенно решать эту проблему»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за счет регионального бюджета в области архитектурную подсветку получили здания и сооружения.

Антон Голицын