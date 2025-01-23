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В Ярославской области подсветят въездные стелы

В Ростовском районе Ярославской области установят подсветку на въездных знаках трассы М8, сообщил губернатор Михаил Евраев. Эти работы планируется завершить до начала летнего туристического сезона.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор поручил главе округа Андрею Шатскому рассмотреть возможность подсветки стел на въезде в город и поселков Петровское и Семибратово. В дальнейшем подсветку планируют распространить на другие населенные пункты региона.

«В Ярославской области много въездных стел, в том числе на федеральных трассах. Некоторые из них требуют замены, поскольку устарели, а некоторые находятся в хорошем состоянии, но не подсвечены. Будем постепенно решать эту проблему»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за счет регионального бюджета в области архитектурную подсветку получили здания и сооружения.

Антон Голицын

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