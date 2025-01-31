Apple опубликовала результаты «лучшего квартала»

По итогам первого квартала 2025 финансового года, завершившегося 28 декабря 2024 года, выручка Apple выросла на 4% и составила $124,3 млрд. Это чуть выше, чем прогнозировали аналитики LSEG, и, как заявил глава Apple Тим Кук, это «лучший квартал за всю историю компании». Доход на акцию вырос на 10%, до $2,4, против ожидавшихся $2,35. Чистая прибыль компании выросла на 7,1% и составила $36,33 млрд. Число активных устройств Apple выросло с 2,2 млрд до 2,35 млрд.

Тем не менее, как показывает отчетность, доходы Apple от продажи iPhone упали. Этот показатель составил $69,14 млрд против $69,7 млрд годом ранее и оказался ниже ожиданий аналитиков. В то же время выручка от продаж Mac и iPad выросла и превысила ожидания. Продажи продукции Apple по итогам квартала выросли на всех крупных рынках, за исключением Китая, где они упали на 11,1%. После публикации отчетности в ходе электронных торгов акции Apple выросли на 3%. За последние 12 месяцев они подорожали на 28,8%.

Алена Миклашевская