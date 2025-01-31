Microsoft потеряла $200 млрд из-за слабых показателей облачного подразделения

Из-за падения акций после публикации квартальной отчетности Microsoft капитализация компании сократилась на $200 млрд. Как отмечает Financial Times, главной причиной падения акций на 6% стали более слабые, чем ожидали аналитики, показатели подразделения, занимающегося облачными технологиями, которое приносит корпорации наибольший доход. Главный финансовый директор Microsoft Эми Худ отметила, что, по мнению компании, негативное влияние мощностных ограничений сохранится в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Вчера, 30 января, компания представила данные о финансовых показателях за квартал. Так, общий рост выручки Azure и прочих облачных сервисов составил 31% против консенсус-прогноза от Visible Alpha в 31,8%, а расходы оказались значительнее ожидаемых — $22,6 млрд против $21 млрд. Рост выручки Microsoft Cloud составил 21% до, $40,9 млрд, против прогноза от Bloomberg в $41,1 млрд.

Алена Миклашевская