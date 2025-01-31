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Строительство второй сцены МДТ планируют завершить в 2026 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что вторую сцену Малого драматического театра достроят до конца 2026 года. Город окажет всестороннюю поддержку по поручению президента Владимира Путина.

«У БДТ есть вторая сцена. У Александринского театра – вторая сцена. У Мариинского – и вторая сцена, и концертный зал, фактически – третья сцена. А у МДТ второй сцены нет»,— сказал господин Беглов.

Он добавил, что театр уважаемого Льва Додина является одним из лучших в мире и по уровню спектаклей, и по творческому потенциалу. Однако вот уже полтора десятка лет МДТ не может этот потенциал реализовать из-за проблем с площадями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на 86-м году жизни скончался заслуженный артист России, советский, российский актер театра, кино и дубляжа Борис Улитин. Около 60 лет он прослужил в театре Комедии имени Н. П. Акимова.

Андрей Маркелов

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