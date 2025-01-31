При ударе по больничному комплексу в Горловке пострадали десять человек

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали территорию больничного комплекса в Центрально-Городском районе Горловки. По его данным, пострадали десять человек, им оказывается медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Тяжелые ранения получила женщина 1978 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщины 1963 и 1975 г.р., мужчины 1946, 1962 и 1983 г.р., также пострадали женщины 1946, 1951, 1961 и 1991 г.р.»,— сказано в сообщении господина Пушилина в Telegram.

В результате атаки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры: городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, а также центр охраны материнства и детства. Глава ДНР добавил, что информация о последствиях атаки продолжает поступать.

29 января ВСУ атаковали территорию военизированной горноспасательной части в Горловке. Пострадали три мирных жителя, в том числе двое сотрудников МЧС, передавал Денис Пушилин.