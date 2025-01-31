В Челябинской области создано главное управление координации развития туризма

С 1 февраля в структуре правительства Челябинской области начнет работу новое ведомство — главное управление координации развития туризма. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Документ утверждает положение и структуру ведомства. «Основной задачей главного управления является реализация единой государственной политики в сфере туризма на территории Челябинской области. Приоритетной задачей является оказание содействия развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сфере деятельности главного управления»,— говорится в постановлении.

В ведомстве организуют пять отделов: государственной поддержки, реализации государственной политики в сфере туризма, бухгалтерского учета, регионального контроля (надзора), организационной, правовой и кадровой работы. А также три службы — координаций проектов, аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внутреннего контроля. У начальника главного управления будет два заместителя, один из них первый. Штатная численность ведомства составит 27 человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце сентября 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании в структуре правительства региона четырех новых министерств и двух главных управлений.