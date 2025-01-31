В Ярославле демонтировали незаконную вывеску магазина

В Ярославле на проспекте Машиностроителей власти демонтировали незаконную вывеску магазина. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Речь идет о здании по адресу проспект Машиностроителей, 58. В нем находится популярное кафе, магазин цветов, продуктовый и иные организации. В мэрии сообщили, что одна из вывесок установлена без согласования.

«Собственник не исполнил требования в добровольном порядке. Вывеску демонтировали силами подрядной организации на основании муниципального контракта»,— сообщили в мэрии.

Конструкции забрали на хранение. Чтобы их вернуть, собственник должен обратиться с документами, подтверждающими право собственности. Кроме того, он обязан оплатить мэрии работы по демонтажу.

Алла Чижова