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В Ярославле демонтировали незаконную вывеску магазина

В Ярославле на проспекте Машиностроителей власти демонтировали незаконную вывеску магазина. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Речь идет о здании по адресу проспект Машиностроителей, 58. В нем находится популярное кафе, магазин цветов, продуктовый и иные организации. В мэрии сообщили, что одна из вывесок установлена без согласования.

«Собственник не исполнил требования в добровольном порядке. Вывеску демонтировали силами подрядной организации на основании муниципального контракта»,— сообщили в мэрии.

Конструкции забрали на хранение. Чтобы их вернуть, собственник должен обратиться с документами, подтверждающими право собственности. Кроме того, он обязан оплатить мэрии работы по демонтажу.

Алла Чижова

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