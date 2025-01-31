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Коммерсантъ FM
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Россельхознадзор удалил сообщение о листерии в мясе из Казахстана

Пресс-служба Россельхознадзора удалила со своего сайта информацию о том, что в мясе казахстанского производителя нашли листерию. Пресс-релиз был размещен вечером 30 января, но сейчас при переходе по ссылке открывается страница с надписью «404. Страница не найдена».

Информагентства распространили сообщения об аннулировании новости про листерию в казахстанском мясе. В частности, ТАСС сообщил, что новость аннулируется «в связи с отзывом ведомством своего пресс-релиза». Причина отзыва пресс-релиза не называется.

В пресс-релизе Россельхознадзора от 30 января сообщалось, что в продукции Макинской птицефабрики нашли листерию (Listeria monocytogenes). Для анализов брали филе цыпленка-бройлера охлажденное. Сообщалось, что продукцию производителя поставили под усиленный лабораторный контроль.

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