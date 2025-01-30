Россельхознадзор нашел листерии в бройлерах из Казахстана

Россельхознадзор нашел в продукции Макинской птицефабрики листерии (Listeria monocytogenes). Для проб брали филе цыпленка-бройлера охлажденного. Продукцию производителя из Казахстана поставили под усиленный лабораторный контроль, партия мяса будет изъята из оборота, рассказали в ведомстве.

«Listeria monocytogenes является возбудителем опасного инфекционного заболевания человека и животных — листериоза, который поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Заражение листериозом возникает при употреблении в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде зараженных продуктов преимущественно животного происхождения»,— рассказала пресс-служба Россельхознадзора. В ведомстве добавили, что это первое нарушение, которое было выявлено в 2025 году.

В 2024 году специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае отобрали 145 проб животноводческой продукции и в 15 из них нашли нарушения ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и России, добавили в ведомстве. Например, в пробе консервов с кониной специалисты выявили ДНК курицы и свинины, а в пробах мяса также находили листерии и сальмонеллы.