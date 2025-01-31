Сочинского предпринимателя привлекли к ответственности за продажу сим-карт

В Хостинском районе Сочи по постановлению прокуратуры индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки надзорного ведомства установлено, что предприниматель без необходимых полномочий реализовывал SIM-карты оператора связи, не имея права заключать договоры на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ (невыполнение оператором связи требований о включении в договор установленных правилами оказания услуг связи сведений об абоненте). Мировой судья вынес постановление о привлечении нарушителя к ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, в адрес предпринимателя внесено прокурорское представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Вячеслав Рыжков