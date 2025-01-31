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Музей Спасской башни в Казанском Кремле временно закроется

С 3 по 17 февраля музей Спасской башни в Казанском Кремле приостановит свою работу. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Музей Спасской башни в Казанском Кремле временно закроется

Музей Спасской башни в Казанском Кремле временно закроется

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Музей Спасской башни в Казанском Кремле временно закроется

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

До 2 февраля включительно он будет работать в обычном режиме. В понедельник-четверг — с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 11:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00.

В 2025 году в Татарстане выделили более 300 млн руб. на модернизацию музеев, библиотек, домов культуры, театров и детских школ искусств.

Дарья Сайфиева

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