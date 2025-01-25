В Татарстане выделили более 300 млн руб. на модернизацию учреждений культуры
В 2025 году в Татарстане планируется модернизация библиотек, домов культуры, музеев, театров и детских школ искусств в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)». На эти цели выделено более 300 млн руб., из которых свыше 240 млн поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».
В Татарстане выделили более 300 млн руб. на модернизацию учреждений культуры
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В Мамадыше и Казани обновят две библиотеки на общую сумму 34,8 млн руб. В Арском, Бугульминском и Кукморском районах создадут четыре модельные библиотеки, на них выделили 39 млн. В Мамадышском и Кукморском районах проведут ремонт домов культуры, на который выделено 35,4 млн.
Также планируется модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, в том числе здания детской школы искусств имени Салиха Сайдашева в селе Усады Высокогорского района. На эти работы предусмотрено 75,3 млн.
57 млн выделено на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, в том числе музея, расположенного в здании фабрики братьев Комаровых в Кукморе.
Кроме того, будет произведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности, в том числе МБУ «Театр юного зрителя» в селе Вахитово Кукморского муниципального района. На них выделили 63,2 млн.
Всего в Татарстане в этом году будет реализовано 12 новых национальных проектов с общим бюджетом 59 млрд руб.