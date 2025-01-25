В 2025 году в Татарстане планируется модернизация библиотек, домов культуры, музеев, театров и детских школ искусств в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)». На эти цели выделено более 300 млн руб., из которых свыше 240 млн поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выделили более 300 млн руб. на модернизацию учреждений культуры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выделили более 300 млн руб. на модернизацию учреждений культуры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Мамадыше и Казани обновят две библиотеки на общую сумму 34,8 млн руб. В Арском, Бугульминском и Кукморском районах создадут четыре модельные библиотеки, на них выделили 39 млн. В Мамадышском и Кукморском районах проведут ремонт домов культуры, на который выделено 35,4 млн.

Также планируется модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, в том числе здания детской школы искусств имени Салиха Сайдашева в селе Усады Высокогорского района. На эти работы предусмотрено 75,3 млн.

57 млн выделено на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, в том числе музея, расположенного в здании фабрики братьев Комаровых в Кукморе.

Кроме того, будет произведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности, в том числе МБУ «Театр юного зрителя» в селе Вахитово Кукморского муниципального района. На них выделили 63,2 млн.

Всего в Татарстане в этом году будет реализовано 12 новых национальных проектов с общим бюджетом 59 млрд руб.

Анар Зейналов