Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии предусмотрят выплаты за гибель участников КТО в российских регионах

В Башкирии предложили распространить меры поддержки для семей участников СВО на военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. В числе мер поддержки также региональная выплата в связи с гибелью, сообщила пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ) при главе республики.

Предложение озвучил член межведомственной комиссии при главе региона по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей Олег Галин. Изменения предлагается внести в распоряжение главы Башкирии от 11 октября 2022 года №РГ-415 «О Плане мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины».

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...