В Башкирии предусмотрят выплаты за гибель участников КТО в российских регионах

В Башкирии предложили распространить меры поддержки для семей участников СВО на военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. В числе мер поддержки также региональная выплата в связи с гибелью, сообщила пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ) при главе республики.

Предложение озвучил член межведомственной комиссии при главе региона по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей Олег Галин. Изменения предлагается внести в распоряжение главы Башкирии от 11 октября 2022 года №РГ-415 «О Плане мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины».

Майя Иванова