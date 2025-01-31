В Ярославской области нашли браконьера, застрелившего двух лосей

В Рыбинском районе полиция возбудила уголовное дело из-за незаконного отстрела двух лосей. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Государственный охотничий инспектор сообщил в полицию, что в лесу в районе деревни Барбино неизвестный застрелил 3-летнюю самку и самца до одного года.

Правоохранители установили 54-летнего подозреваемого, который признался в содеянном. У охотника не было лицензии, отстрел был осуществлен в период запрета на охоту. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

«Полицейскими изъято оружие и разделанные туши лосей. Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова