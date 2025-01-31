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Троих челябинцев будут судить за похищение человека и вымогательство

В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей. Их подозревают в похищении человека возле Теплотехнического института, разбой и вымогательство, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Преступление произошло вечером 7 мая 2024 года. Следствие установило, что трое челябинцев сговорились и похитили на автомобиле 22-летнюю местную жительницу возле дома №168 на проспекте Победы. Они удерживали и били пострадавшую, а также похитили ее имущество. Кроме того, челябинцы угрожали мужу потерпевшей, требуя за нее выкуп в размере 100 тыс. руб.

Расследование уголовного дела завершено.

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