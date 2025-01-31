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В Прикамье ожидается аномально высокое давление и отсутствие осадков

Со следующей недели в Пермском крае ожидается аномально высокое атмосферное давление, прекращение осадков на неопределенный срок и установление солнечной, умеренно морозной погоды.

Фото: telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края»

Фото: telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края»

Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», во второй половине недели температура воздуха в ночные часы может достигать –20°С, днем — около –10°С и выше.

Изменения погоды связаны с надвигающимся антициклоном, который может сохраняться до середины февраля.

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