В Ярославской области появится ресурсный центр волонтерства

В Ярославской области на базе «Дворца молодежи» появится ресурсный центр добровольчества «Добро.рф». Соответствующий указ губернатор Михаил Евраев подписал 28 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В указе говорится, что центру будут оказываться меры государственной поддержки: устойчивое финансирование в форме ежегодного предоставления из областного бюджета субсидий, материально-техническое обеспечение в форме закрепления на праве оперативного управления нежилого здания («Дворца молодежи») и кадровое обеспечение.

Основными направлениями работы ресурсного центра станут развитие волонтерства в регионе, методическая поддержка, реализация федеральных и региональных проектов и программ и проведение исследований добровольческой деятельности с целью выявления наиболее распространенных направлений и факторов мотивации.

В правительстве области отметили, что статус ресурсного центра добровольчества позволит «вывести на новый качественный уровень реализацию образовательных программ для волонтеров». Сейчас в регионе работают 15 «Добро.Центров».

Алла Чижова