Системы видеонаблюдения помогли увеличить раскрываемость преступлений на 50%

Внедрение в Перми единой системы видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» привело к увеличению раскрываемости преступлений на 50%. Об этом рассказал первый заместитель министра территориальной безопасности Алберт Марданов, выступая с докладом в управлении Росгвардии по Пермскому краю. Текст доклада опубликован на сайте благотворительного фонда «Единый центр поддержки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Система уже работает на профилактику и раскрытие преступлений там, где видеонаблюдение обновлено и идет четкая картинка с камер — подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются в кратчайшие сроки»,— сообщил замминистра. По его словам, использование камер позволило увеличить и количество пресеченных административных правонарушений на 18%.

Напомним, всего в 2024 году правоохранительными органами Прикамья было раскрыто более 18,5 тыс. преступлений, из которых 4,8 тыс. составляют тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 97,5% убийств, 99,7% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 100% изнасилований, 98,9% случаев разбойных нападений, 92% грабежей.