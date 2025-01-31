В Перми почти половину сделок на строительном рынке осуществили три компании

В Перми за прошлый год большая часть валовой выручки девелоперов распределилась между тремя компаниями. Как сообщает аналитическая платформа bnMAP.pro, валовая выручка за минувший год составила 44,34 млрд руб., при этом 40,5% сделок пришлось на «Девелопмент Юг», ПЗСП и «Мегаполис». Первым на эту информацию обратило внимание издание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отмечается также, что количество проданных лотов общей площадью 323,1 тыс. кв. м составило 6,7 тыс.

Кроме этого, неравномерно выручка распределилась среди еще семи городов-миллионников. В Москве за прошлый год произошло 87,7 тыс. сделок, из них 39,2% приходится на три строительные компании, в Санкт-Петербурге — 43,1 тыс. сделок, 46% на две компании, в Краснодаре — 25 тыс. лотов, 20% пришлось только на одного девелопера.