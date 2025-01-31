В Добрянке простятся с погибшим в СВО военнослужащим

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, 38-летний житель Добрянского округа Иван Драничников. Об этом сообщает издание «Зори плюс»

21 марта 2024 года Иван Драничников заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Проходил службу в качестве наводчика. Погиб 15 августа 2024 года в бою под селом Журавка Красноармейского района Донецкой Народной Республики.

Прощание с военнослужащим пройдет 1 февраля в добрянском дворце им. Ладугина.