Ярославский вуз разработал новый национальный стандарт РФ

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработал национальный стандарт модифицирования расплавов. Об этом сообщает Минпромторг России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«В настоящее время на российском рынке модификаторов много от самых разных производителей – а качество их напрямую влияет на потребительские свойства металлопродукции, в том числе отливок деталей, применяемых при производстве машин и оборудования для различных отраслей промышленности. Нашей целью было создать такой стандарт, который обеспечит надлежащий уровень продукции»,— сообщила директор института инженерии и машиностроения ЯГТУ Валерия Иванова.

По ее словам, проект стандарта ПТК 712 уже прошел заключительный этап, называемый еще «нормоконтролем», и сейчас ожидает регистрацию как новый национальный стандарт РФ. На его разработку ушло более одного года. Вскоре его будут применять на предприятиях.

Алла Чижова