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Ярославский вуз разработал новый национальный стандарт РФ

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработал национальный стандарт модифицирования расплавов. Об этом сообщает Минпромторг России.

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«В настоящее время на российском рынке модификаторов много от самых разных производителей – а качество их напрямую влияет на потребительские свойства металлопродукции, в том числе отливок деталей, применяемых при производстве машин и оборудования для различных отраслей промышленности. Нашей целью было создать такой стандарт, который обеспечит надлежащий уровень продукции»,— сообщила директор института инженерии и машиностроения ЯГТУ Валерия Иванова.

По ее словам, проект стандарта ПТК 712 уже прошел заключительный этап, называемый еще «нормоконтролем», и сейчас ожидает регистрацию как новый национальный стандарт РФ. На его разработку ушло более одного года. Вскоре его будут применять на предприятиях.

Алла Чижова

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