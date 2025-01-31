Губернатор Петербурга Александр Беглов при обсуждении 81-й годовщины снятия блокады упомянул о взаимоотношениях с Финляндией в эфире телеканала «78». По словам градоначальника, Хельсинки считались верным союзником Берлина.

Однако после успешных операций советских войск Финляндия вышла из войны и начала искать консенсус с руководством СССР. В связи с этим долгие годы победа над Суоми не афишировалась.

Господин Беглов подчеркнул, что у Советского Союза были добрососедские отношения с финнами в рамках политики мирного существования. Хельсинки были добрым соседом и экономическим партнером.

Однако после 2022 года политика страны Евросоюза изменилась. Финляндия вступила в НАТО и нарушила все договоренности в одностороннем порядке. Власти соседнего государства закрыли границу и проводят враждебную политику по отношению к Москве.

Ранее «Ъ» сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не подавала сигналов об открытии границ. По его мнению, власти РФ должны дать гарантии, что при открытии КПП не начнется наплыв беженцев.

Андрей Маркелов