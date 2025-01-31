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ФАС разрешила спор о поставке 129 автобусов в Ярославскую область

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила рассмотрение спора по итогам аукциона на поставку 129 новых автобусов в Ярославскую область, признав жалобу необоснованной. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Фото: Администрация Рыбинска

Фото: Администрация Рыбинска

Автобусы предназначены для работы на маршрутах Рыбинска, Углича, Переславля и Ростова Великого. Победу одержал «Газпромбанк Лизинг», предложивший цену в 3,7 млрд руб. при начальной цене контракта в 4,4 млрд руб. Второй участник аукциона АО «Сбербанк Лизинг» оспорил итоги торгов и подал жалобу.

Заявитель утверждал, что автобусы «ЛиАЗ», которые предлагал поставить победитель, не имеют должного числа форточек в салоне. Для проверки ФАС запросила информацию у «Ликинского автозавода», который подтвердил наличие пяти форточек в моделях «ЛиАЗ-529265».

«Представитель Заявителя на заседании Комиссии не представил документов и сведений, подтверждающих обоснованность довода, в связи с чем довод Заявителя не нашел своего подтверждения»,— говорится в решении ФАС.

Антимонопольная служба заключила, что жалоба необоснованна. 30 января был подписан контракт на поставку новых автобусов, которые будут распределены между районами области.

Антон Голицын

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