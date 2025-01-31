Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии уступили «Олимпии» в Кирово-Чепецке

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «Олимпии» со счетом 3:1 в матче выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч состоялся 30 января в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

«Была равная игра. Не скажу, что преимущество какой-то из команд было очевидным. Игра шла до гола. Наверное, мы сделали первые ошибку и свои моменты, которые были и во втором, и в третьем периоде, реализовать не смогли. Соперник воспользовался нашей ошибкой. Третий гол был уже в пустые ворота»,— сказал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

По данным таблицы ВХЛ на 31 января, «Ижсталь» находится на 31-й строчке рейтинга регулярного чемпионата с 37 очками. Следующий матч «сталеваров» состоится 1 февраля против хоккейного клуба из Перми «Молот» (11-я строчка рейтинга).