УЗПМ представил современные решения для содержания дорожной инфраструктуры Иркутска

С 30 по 31 января в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» проходила 7-я Международная практическая семинар-конференция «Сибирские дороги». Мероприятие собрало 3 тыс. участников из восьми стран, включая представителей государственных структур, федеральных заказчиков, организаций дорожного строительства, проектных компаний, а также производителей и потребителей дорожно-строительных материалов, техники и оборудования.

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Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий производитель антигололедных реагентов под маркой «Бионорд», представил на выставке передовые решения для зимнего и межсезонного содержания дорог и городской инфраструктуры. Среди новинок были продемонстрированы такие продукты, как «Бионорд Универсальный», «Бионорд Двухфазный» и «Бионорд Мосты».

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«Все представленные продукты соответствуют ГОСТ 58427-2020 и имеют полный комплект разрешительных документов. Кроме того, противогололедные материалы «Бионорд» экологически безопасны и отвечают всем современным требованиям и нормативам, установленным в Российской Федерации», – подчеркнул заместитель директора по оптовым продажам УЗПМ Рудольф Пономарев.

В рамках деловой программы конференции эксперты обсудили инновации в дорожном строительстве и обменялись опытом. На сессии «Практические решения в достижении качественных и безопасных дорог и мостов» Рудольф Пономарев представил доклад «Комплексный подход к всесезонному содержанию дорог и мостов», в котором рассказал о современных технологиях борьбы с гололедицей и предложил практические решения для содержания дорожной инфраструктуры в межсезонный период.

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«В Иркутске до сих пор не применяются современные противогололедные материалы. Вместо них продолжают использовать песко-соляные смеси (ПСС), техническую соль и жидкие рассолы, что не только не соответствует современным стандартам, но и представляет угрозу для экологии. За один зимний период на дороги высыпается до 15 кг ПСС на 1 кв. м, из которых удается вывести не более 80%. Оставшаяся часть загрязняет окружающую среду. Кроме того, такие материалы, как техсоль и солевые рассолы, обладают высокой коррозионной активностью и неэффективны при температурах ниже минус 10 градусов. В отличие от них, «Бионорд» – один из немногих реагентов в России, который имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020. Важно отметить, что с учетом новых нормативных требований современные ПГМ имеют минимальное воздействие на инфраструктуру и автомобили», – подчеркнул замдиректора по оптовым продажам УЗПМ.

Рудольф Пономарев отметил также, что УЗПМ готов предложить Иркутску современные и эффективные решения, которые уже успешно применяются в других крупных российских городах и регионах.

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Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский разработчик и производитель противогололедных реагентов марки «Бионорд», созданных по инновационной технологии «Единая гранула».

Продукция предназначена для зимнего и межсезонного содержания дорог, аэродромов и других объектов, которым требуется защита от гололеда. «Бионорд» включен в топ-100 лучших товаров России, а его эффективность и экологичность подтверждаются соответствующими сертификатами и паспортами безопасности. Материалы УЗПМ применяются более чем в 50 регионах страны. Уникальная формула реагента обеспечивает высокую эффективность при сравнительно небольшом расходе.

ООО «УЗПМ»