Экс-сотрудники челябинской налоговой службы не смогли оспорить приговор

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции в отношении двух работников отдела финансового и хозяйственного обеспечения филиала «Налог-Сервис» УФНС в Челябинской области. Они признаны виновными по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что во время работы в налоговой службе в декабре 2023 года сотрудники получили от индивидуального предпринимателя взятку в размере 228 тыс. руб. Взамен работники содействовали в исполнении госконтракта на уничтожение списанных документов и в дальнейшем продвигали интересы бизнесмена по аналогичным подрядным договорам.

Центральный районный суд Челябинска приговорил каждого фигуранта к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовал на трехкратную сумму взятки — 684 тыс. рублей. Адвокаты подали апелляцию, не согласившись с квалификацией действий экс-работников налоговой службы и указывая на суровость назначенного наказания. Однако облсуд подтвердил решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска