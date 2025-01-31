В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ, пожар потушили

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода начался пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадал один рабочий завода, его госпитализировали. Слова главы региона приводит его пресс-служба.

По информации Минобороны, над Волгоградской областью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников. Всего в ночь на 31 января было уничтожено 49 дронов над семью российскими регионами. В Воронежской области один из беспилотников упал на проезжавший по трассе автомобиль, водитель получил ранение ноги.