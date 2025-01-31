Денис Крашенинников сохранил должность главы Ассоциации застройщиков РБ

На общем собрании членов Ассоциации застройщиков Башкирии были продлены полномочия Дениса Крашенинникова и Адель Сайфуллиной, которые сохранили свои посты председателя правления и исполнительного директора. Решение было принято единогласно, сообщила пресс-служба ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ИСК «Стройфедерация» Денис Крашенинников

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Генеральный директор ИСК «Стройфедерация» Денис Крашенинников

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Исполнительный директор Адель Сайфуллина переизбрана на третий срок.

На собрании утвердили состав наблюдательного совета, в который вошли премьер-министр республики Андрей Назаров, депутат Госдумы Павел Качкаев, вице-премьер Башкирии Рустем Газизов и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

В правление ассоциации также произошли изменения: руководители СРО были выведены из состава, на их место включены члены организации. В новый состав вошли генеральный директор ИСК «СтройФедерация» Денис Крашенинников, генеральный директор АО «СЗ ИСК г. Уфы», председатель горсовета Уфы Марат Васимов, учредитель группы компаний «Жилстройинвест» Рабис Салихов, директор ООО «ПСК-6» Олег Филиппов и генеральный директор «КПД-девелопмент» Андрей Пестрецов.

Олег Вахитов