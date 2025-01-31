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УФАС продлило рассмотрение жалобы депутата Милонова на «Башспирт»

Как стало известно «Ъ-Уфа», управление ФАС по Башкирии продлило до 28 января рассмотрение жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова на закупочную деятельность АО «Башспирт». В августе 2024 года господин Милонов направил в ведомство заявление о возможном нарушении компанией закона «О защите конкуренции». Параллельно депутат продублировал его генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой «провести проверку на предмет законности организации закупок неконкурентным способом» АО «Башспирт», а также «обоснованности установления цены контрактов» на оказание маркетинговых и рекламных услуг, а также исследования конъюнктуры рынка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2023–2024 годах «Башспирт» организовал девять закупок у единственного поставщика. Из них шесть — на размещение информационных аудироликов в торговых точках, три — на услуги по мерчандайзингу (по 100 млн руб. каждая). Общая стоимость контрактов составила более 784 млн руб.

Олег Вахитов

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