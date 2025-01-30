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Власти Лабытнанги окажут помощь жильцам загоревшегося двухэтажного дома

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) произошел пожар в двухэтажном деревянном доме с 16 квартирами на ул. Таежная, 48, власти города планируют оказать помощь его жильцам, сообщили в городской администрации.

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Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

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Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Ночью 30 января спасатели эвакуировали троих человек, еще 13 покинули здание самостоятельно. Все жильцы отказались от госпитализации, пострадавших и погибших нет. По поручению главы города Марины Тресковой на место был направлен автобус для обогрева жителей. С жителями начата адресная работа, две семьи разместили в гостинице. На месте продолжают работать службы для выяснения причин пожара и оценки ущерба.

Власти планируют работать с семьями, которые потеряли в пожаре имущество, для остальных квартир проведут обследование для оценки ущерба, управляющая компания займется восстановлением мест общего пользования.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) прокуратура организовала проверку после пожара в частном жилом доме на улице Дружинина, 24. Для жильцов дома и временно эвакуированных жителей соседних домов был организован пункт обогрева.

Ирина Пичурина

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