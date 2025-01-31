Школы Тобольска и Ишима отменили очные занятия для младшеклассников из-за мороза

Школьники из Тобольска и Ишима в Тюменской области, которые учатся в первую смену с первого по четвертый классы, не будут посещать очные занятия 31 января из-за мороза, сообщили местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ишимской администрации отметили, что температура в городе опустилась до -28°, ветер дует с северо-запада со скоростью 2 м/с. По данным тюменского ЦГМС, на 8:00 температура в Тюмени составляла -16°, был слабый снег и юго-восточный ветер до 2 м/с.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) школьников, преимущественно учащихся в начальных классах, массово перевели на дистанционное обучение из-за сильных холодов.

Ирина Пичурина