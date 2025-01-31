Хинштейн попросил экс-главу ГУМВД Москвы разместить переселенцев в его гостинице

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил экс-главу управления МВД Москвы Владимира Пронина разместить переселенцев из приграничья в гостинице генерала. Она находится в городе Фатеж на севере области.

Господин Хинштейн озвучил инициативу после встречи с горожанами вчера, 30 января. «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку... с просьбой услышать позицию людей»,— написал он в Telegram.

В городе находится одна гостиница под одноименным названием «Фатеж». В перечне туристских объектов указано, что она принадлежит ООО «Перспектива». По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании является господин Пронин.

Владимир Пронин родился в Фатежском районе Курской области. Он возглавлял столичное УМВД в 2001–2009 годы. Распоряжение о его отставке подписал тогдашний президент Дмитрий Медведев. Поводом послужила утроенная главой ОВД «Царицыно» Денисом Евсюковым, подчиненным господина Пронина, стрельба в столичном супермаркете. Евсюков убил двух человек, еще шесть были ранены, его приговорили к пожизненному сроку.

В 2021 году Александр Хинштейн обвинил отставного генерала в коррупции. По его данным, после смерти сына Владимира Пронина выяснилось, что ему принадлежали несколько объектов, ранее находившихся в собственности МВД.