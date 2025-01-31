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Коммерсантъ FM
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Россия начала окрашивать пшеницу, предназначенную для экспорта в ряд стран

Россия ввела процедуру колорирования (окрашивания) пшеницы, предназначенной на экспорт, в соответствии с требованиями нескольких стран. Речь идет в том числе о Марокко и Саудовской Аравии, сообщил Россельхознадзор.

Первую процедуру окрашивания пшеницы провели в порту Высоцкий в Ленинградской области 28 января. Партия пшеницы объемом 28 тыс. т предназначалась для Марокко. Услуги колорирования зерна оказывает ФГБУ «ЦОК АПК» (подведомственно Россельхознадзору).

«Каждая страна предъявляет свои требования к качеству и внешнему виду продукции. Например, Марокко и Саудовская Аравия устанавливают особые условия по окраске зерна или колорированию. Чаще всего колорирование используется для идентификации зерна, предназначенного на кормовые цели»,— добавили в ведомстве.

Уточняется, что применяются красители, соответствующие стандартам безопасности и качества. В частности, для Марокко использовался краситель Е-142 (зеленый) натурального происхождения.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне (длится с 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года) составит около 55–60 млн т. По данным «РИА Новости», Россия почти прекратила поставки зерна в Евросоюз.

Подробности — в материале «Ъ» «Прогноз выдался урожайный».

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