Один погиб, двое пострадали в результате наезда на авто в Ярославле

В Ярославле автомобиль Toyota столкнулся с остановившимся из-за неисправности Chevrolet, в результате чего погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

ДТП произошло около 20:30 на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Попова. По свидетельствам очевидцев, Toyota Camri на высокой скорости въехала в машину, остановившуюся для замены колеса в средней полосе на проспекте. Машину отбросило на значительное расстояние. Погиб водитель Chevrolet 2003 года рождения. Пострадали пассажиры этой машины — мужчина 1989 года рождения и женщина 1991 года рождения.

По данным источника «Ъ-Ярославль», один из пассажиров госпитализирован в тяжелом состоянии. Данных о пострадавших в Toyota Camri пока нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.

Антон Голицын