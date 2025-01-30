РЖД трижды повысит зарплаты своим сотрудникам

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проведет доиндексацию зарплат своих сотрудников на 2,04% с 1 февраля, индексирует зарплаты на 1,6% с 1 марта, а также проведет еще одну индексацию осенью 2025 года. Об этом рассказала пресс-служба РЖД.

Зимой работникам повысят зарплаты из-за отклонения индекса потребительских цен на конец 2024 года от индексации, которую в компании провели в том же году. Весной это будет сделано в соответствии с коллективным договором. Осенью сотрудники станут получать больше в связи с изменением величины прогнозного индекса потребительских цен, который считает Минэкономразвития.

В РЖД работает почти 700 тыс. человек. Индексация в компании проходит для всех сотрудников одновременно, в том числе для работников частных организаций компании в сфере образования и здравоохранения, пишет пресс-служба компании.

В 2025 году только 9% компаний не планируют повышать зарплаты своих работников, следует из результатов опроса группы ANCOR. Около трети респондентов заявили, что будут следить за ситуацией на рынке, но пока не могут решить, как пересмотреть оклады сотрудников. Еще в трети компаний намерены увеличить зарплаты значительнее, чем в 2024 году.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Зарплаты ждут повышения».