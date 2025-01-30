Московский «Спартак» обыграл ФК «Краснодар» со счетом 3:2

В Абу-Даби 30 января стартовал Зимний кубок Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с участием шести ведущих команд страны. В первом матче турнира «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба кубанской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Счет открыл игрок «Спартака» Тео Бонгонда, но ФК «Краснодар» отыгрался на 22-й минуте — гол забил Жоау Батчи. Первый тайм завершился ничьей.

После перерыва тренеры обеих команд произвели масштабные замены. На 54-й минуте Никита Кривцов вывел «Краснодар» вперед. На 70-й минуте москвич Роман Зобнин восстановил равновесие, а в добавленное время Даниил Зорин принес победу «Спартаку».

ФК «Краснодар» провел матч без травмированных Александра Черникова и Юрия Дюпина. Следующую игру в турнире краснодарская команда проведет 4 февраля против «Динамо».

Ранее стало известно, что матч Зимнего кубка РПЛ посетил владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. С 2021 года предприниматель стал реже появляться на публике после обнародования информации о его болезни.

Анна Гречко