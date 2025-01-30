В ООН принесли соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в США

В ООН выразили соболезнования всем, кто потерял близких в авиакатастрофе, произошедшей в США. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик. Организация осведомлена, что помимо граждан Соединенных Штатов на борту были граждане других стран, в том числе россияне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bebeto Matthews / AP Фото: Bebeto Matthews / AP

«Мы опечалены новостями о десятках людей, погибших в результате трагического столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над рекой Потомак в Вашингтоне»,— сказал господин Дюжаррик (цитата по «Интерфаксу»).

Крушение произошло вчера, 29 января, в 20:47 по местному времени недалеко от Вашингтона. В катастрофе погибли советские и российские фигуристы — чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова, Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская, которые работали тренерами в США. Катастрофа стала самой крупной по количеству жертв для США с ноября 2001 года, в ней погибли 67 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».