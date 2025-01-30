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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Университет» в четвертьфинале Кубка России

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над ижевским «Университетом» в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Игра состоялась 30 января на гостевой площадке.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Матч завершится со счетом 17:37 в пользу гандболисток «Ростов-Дона. Лучшими игроками были признаны Анастасия Ясницкая и Анастасия Казьменко.

3 февраля состоится ответная встреча с «Университетом» в стенах «Крытого футбольного манежа» в Ростове.

Анастасия Казуков

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