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Жители курского приграничья могут проводить бесплатные сделки с недвижимостью

По сообщению пресс-службы Сбера, у жителей приграничных районов Курской области, вынужденно покинувших свои дома в связи с вторжением ВСУ, есть возможность проводить сделки с недвижимостью бесплатно. Сделать это можно с помощью Сервиса Электронной Регистрации Домклик.

Для использования льготы необходимо предоставить удостоверение «Жителя Курской области, вынужденно покинувшего территорию проживания», пояснили в Сбере. Оформить такой документ можно в любом филиале МФЦ области.

В кредитной организации отмечают, что данная инициатива направлена на социальную поддержку жителей региона.

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