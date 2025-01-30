Жители курского приграничья могут проводить бесплатные сделки с недвижимостью

По сообщению пресс-службы Сбера, у жителей приграничных районов Курской области, вынужденно покинувших свои дома в связи с вторжением ВСУ, есть возможность проводить сделки с недвижимостью бесплатно. Сделать это можно с помощью Сервиса Электронной Регистрации Домклик.

Для использования льготы необходимо предоставить удостоверение «Жителя Курской области, вынужденно покинувшего территорию проживания», пояснили в Сбере. Оформить такой документ можно в любом филиале МФЦ области.

В кредитной организации отмечают, что данная инициатива направлена на социальную поддержку жителей региона.