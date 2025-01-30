Художники провели в Кольцово первый зимний авиапленэр

В екатеринбургском аэропорту Кольцово профессиональные художники и художники-любители провели первый зимний авиапленэр, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Встреча стала экспериментальной — она прошла в одной из башен терминала, где художникам бы не помешали ветер и холод, и они могли бы запечатлеть в разных техниках на холстах и в альбомах виды Кольцово. «Мне такой опыт очень понравился, потому что с перрона мы уже много раз рисовали аэропорт, а сегодня у нас необычная точка: вышка с необычного ракурса, и вообще я люблю панорамные виды, когда с высоты на объекты смотришь»,— сказал художник-акварелист Роман Баянов.

Авиапленэр — традиционное мероприятие аэропорта Кольцово для художников, впервые он состоялся в 2019 году. Авторы картин получают возможность изобразить работу аэропорта и внешний вид самолета с натуры.

Ранее авиапленэр в аэропорту Кольцово прошел в сентябре, на нем собрались около 15 человек.

Ирина Пичурина