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Совершивший ряд преступлений за день «Терминатор» получил 5,5 лет колонии

Суд приговорил Владимира Пашу к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за серию преступлений, совершенных в один вечер, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 30 января.

По данным суда и следствия, 23 мая 2024 года на заправке у дома 42А по улице Руставели Паша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытолкал водителя из салона Hyundai Solaris, сам сел за руль и угнал машину.

Спустя полчаса злоумышленник остановился возле дома 21Д по улице Верности и вышел из автомобиля, прихватив с собой телефон потерпевшего. Следом он направился в сторону случайного прохожего, которым оказался строитель.

Подсудимый, в стиле героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор», потребовал передать ему спецодежду. За отказ Паша нанес оппоненту удар коленом в голову.

На этом нетрезвые приключения агрессора не закончились. Он пошел в Пискаревский парк, где отобрал у женщины велосипед. Потерпевшая оказала сопротивление. Паша с силой оттолкнул ее и несколько раз ударил по лицу, причинив легкий вред здоровью.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по пункту «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, ) чч. 1 и 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водителя неотложки избили в ходе дорожного конфликта в Лыжном переулке. У 48-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом грудной клетки.

Андрей Маркелов

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