Мал займ, да удал

Россияне в декабре взяли в два раза больше микрозаймов, чем кредитов. Доля небанковских ссуд в общем объеме новых долговых обязательств достигла 70%, сообщил РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро». Такой прирост стал самым заметным за несколько лет. До этого высокий спрос на продукты от микрофинансовых организаций был весной 2022 года и в разгар пандемии коронавируса. В 2023-м доля микрозаймов не достигала и 50%.

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Сейчас тенденция связана с действиями регулятора и более жесткой политикой банков по кредитам, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Банковская розница показала существенное торможение во втором полугодии, особенно в ноябре-декабре. Для борьбы с инфляцией Банк России задействовал практически весь имеющийся инструментарий: ужесточил макропруденциальные лимиты, отменил ряд послаблений для банков, ввел антициклическую надбавку.

В то же время микрофинансовые институты, выдающие на порядок меньший объем займов, массово не ужесточили кредитную политику, поэтому частично заместили банки в части удовлетворения спроса на заемное финансирование.

Тем не менее говорить о том, что есть какая-то долговременная устойчивая тенденция, пока не приходится. Во-первых, когда мы говорим о количестве микрозаймов и количестве кредитов, разница в средних чеках довольно существенна, поэтому объемные показатели по банкам, вне всякого сомнения, будут доминировать. Во-вторых, банки, скорее всего, смогут адаптироваться к жестким денежно-кредитным условиям, а в случае их смягчения, соответственно, показать дальнейший рост, что снова вернет долю микрофинансовых институтов практически к тому уровню, который наблюдался ранее».

Наиболее значительно выросла доля среднесрочных микрозаймов, сообщили в «Скоринг Бюро». Банк России подтверждал эти данные, отметив, что средние ставки по таким ссудам достигают 280% годовых. Общая сумма выдач продуктов МФО тоже увеличилась: теперь их доля превышает 13% против 4% в конце 2023-го.

Но пока больших рисков для финансовой системы рост популярности микрозаймов не несет, считает экономический эксперт Семен Новопрудский: «Ставки по кредитам сейчас на историческом максимуме, а ставки по микрофинансовым займам искусственно ограничиваются, в отличие от ставок по кредитам. В целом, если люди успевают отдать (а большинство микрозаймов все-таки берется на срок от месяца до трех дней), получается, что процент, которые они отдают, теперь становится относительно сопоставимым с кредитами.

Также важно понимать, что это, как правило, гораздо меньшие суммы. Драма может возникать, если из-за высокой закредитованности будет расти количество людей, которые, с одной стороны, будут иметь довольно большое количество непогашенных кредитов, но не смогут брать кредиты, потому что банки им будут отказывать как не слишком надежным заемщикам. Тогда действительно это может быть более драматично.

То есть рост доли микрозаймов, конечно, все равно подсвечивает проблемы закредитованности».

К концу года объем обязательств россиян достиг исторического рекорда — 38 трлн руб. Это почти четверть ВВП страны, подсчитали СМИ со ссылкой на статистику Центробанка. При этом темпы выдачи розничных кредитов активно сокращались. По данным Frank RG, в ноябре банки одобрили минимальное число займов с мая 2022-го.

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Даниил Бабкин